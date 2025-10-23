На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Црвена Звезда» без шансов проиграла «Браге» в матче Лиги Европы

«Црвена Звезда» без шансов уступила «Браге» со счетом 2:0 в матче Лиги Европы
Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

Португальская «Брага» одержала уверенную победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в одноименном португальском городе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голы были забиты в каждом из таймов: на 23-й минуте отличился Фран Наварро, а на 72-й минуте Марио Доржелес установил окончательный счет. Оба мяча были забиты после точных передач капитана «Браги» Рикарду Орты, который стал распасовщиком своей команды.

Скандально покинувший «Локомотив» защитник Наир Тикнизян провел на поле все 90 минут. На 65-й минуте он совершил дальний удар по воротам «Браги», который вратарю Горничеку удалось отбить.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Матвей Сафонов обратился к болельщикам после разгромной победы «ПСЖ».

Футбол. Лига Европы
