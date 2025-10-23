На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Црвена Звезда» Тикнизяна гостит у португальской «Браги» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. 3-й тур. «Брага» (Португалия) — «Црвена Звезда» (Сербия). ОНЛАЙН

Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»
В матче третьего тура основной стадии Лиги Европы португальская «Брага» принимает на своем поле сербскую «Црвену Звезду», за которую выступает бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
Матч не начался
23 октября 19:45
Брага
Брага, Португалия
0 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Стадион «Мунисипал-ди-Брага», Брага, Португалия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:45

«Брага» набрала шесть очков после двух туров, у «Црвены Звезды» один балл в активе.

19:40

А вот стартовый состав «Црвены Звезды» от Владана Милоевича: Матеус — Ву, Тебо Ученна, Родригао, Тикнизян — Крунич, Гендель — Радоньич, Костов, Иванич — Арнаутович.

19:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Браги» Карлос Висенс:

Горничек — Гомес, Лагербильке, Аррей-Мби, Лелу — Горби, Жоау Моутинью, Саласар — Мартинес, Рикарду Орта, Фран Наварро.

19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура основного раунда Лиги Европы португальская «Брага» принимает на своем поле сербскую «Црвену Звезду». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

