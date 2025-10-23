«Брага» набрала шесть очков после двух туров, у «Црвены Звезды» один балл в активе.
А вот стартовый состав «Црвены Звезды» от Владана Милоевича: Матеус — Ву, Тебо Ученна, Родригао, Тикнизян — Крунич, Гендель — Радоньич, Костов, Иванич — Арнаутович.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Браги» Карлос Висенс:
Горничек — Гомес, Лагербильке, Аррей-Мби, Лелу — Горби, Жоау Моутинью, Саласар — Мартинес, Рикарду Орта, Фран Наварро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура основного раунда Лиги Европы португальская «Брага» принимает на своем поле сербскую «Црвену Звезду». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.