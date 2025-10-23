Сафонов обратился к болельщикам после разгромной победы «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы своей команды над «Байером» в матче группового этапа Лиги чемпионов в своем Telegram-канале.

«Поздравляю с победой всех, кто болел за «ПСЖ», а всех, кто просто смотрел наш матч с тем, что увидели кучу голов и красивый футбол», — написал футболист.

Матч, состоявшийся 21 октября на стадионе «Байер Арена» в Леверкузене, завершился разгромным счетом 7:2 в пользу парижан. Сафонов всю встречу провел на скамейке запасных. Основным вратарем «ПСЖ» остается французский голкипер Люка Шевалье.

Контракт российского спортсмена с парижским клубом действует до лета 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

