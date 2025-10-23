Российская фигуристка заявила, что после возвращения Валиева изменится

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала предстоящее возвращении Камилы Валиевой в фигурное катание, отметив, что возвращение фигуристки может стать мощной мотивацией для других спортсменок. Ее слова передает «Спорт День за Днем».

«Но ее возвращение само по себе уже мощная мотивация для всех наших фигуристок. Это будет другая Камила — взрослая, осознанная, с новым катанием», — высказалась Константинова.

Она также отметила, что смена тренера не должна рассматриваться как главный аспект в сложившейся ситуации, так как команда Этери Тутберидзе сыграла важную роль в становлении Валиевой как спортсменки, но в карьере каждого фигуриста наступает момент для изменений.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой завершится 25 декабря 2025 года.

Ранее фигуристка Алина Загитова рассказала, что лечит плохо работающие чакры.