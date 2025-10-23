На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Заберу победу и подеремся с Двалишвили»: Нурмагомедов о предстоящем бое с американцем

Нурмагомедов о бое с американцем Баутистой: выиграю и подеремся с Двалишвили
UFC

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Умар Нурмагомедов и американец Марио Баутиста перед совместном поединком провели традиционную церемонию битвы взглядов, где россиянин поделился своими дальнейшими планами на соперников, передает «Чемпионат».

«Кидать вызовы Мерабу? Нет. Это скучно. Мне нужен только пояс. Я — один из главных претендентов. И если я заберу победу, мы подеремся, всё просто», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Поединок состоится 25 октября в рамках главного карда турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Баутиста подходит к бою на серии из двух побед — в июне он одержал победу над Патриком Миксом, а его профессиональный рекорд составляет 16 побед и 2 поражения.

Ранее Нурмагомедов заявил, что между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Двалишвили он выберет месть.

