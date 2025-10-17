«Мести я хочу больше»: Нурмагомедов о бое с грузинским чемпионом UFC

Боец ММА Нурмагомедов: между поясом и реваншем с Двалишвили — мести хочу больше

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести, передает MMAJunkie.

Боец выразил надежду, что его следующий поединок состоится уже в начале 2026 года.

«Если выбирать между поясом и реваншем с Двалишвили — возможно, мести я хочу больше. Но я хочу драться в январе или феврале, не хочу ждать никого», — заявил Нурмагомедов. При этом он допускает, что Двалишвили может взять паузу после четвертого боя в этом году против Пита Яна. Окончательное решение о следующем сопернике россиянина остается за руководством UFC.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась победой грузинского бойца удушающим приемом в третьем раунде, который сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе. После этой победы рекорд Двалишвили в профессиональной карьере стал 20-4. У его соперника поражение стало третьим в карьере при 18 победных результатах.

