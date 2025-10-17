На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мести я хочу больше»: Нурмагомедов о бое с грузинским чемпионом UFC

Боец ММА Нурмагомедов: между поясом и реваншем с Двалишвили — мести хочу больше
UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести, передает MMAJunkie.

Боец выразил надежду, что его следующий поединок состоится уже в начале 2026 года.

«Если выбирать между поясом и реваншем с Двалишвили — возможно, мести я хочу больше. Но я хочу драться в январе или феврале, не хочу ждать никого», — заявил Нурмагомедов. При этом он допускает, что Двалишвили может взять паузу после четвертого боя в этом году против Пита Яна. Окончательное решение о следующем сопернике россиянина остается за руководством UFC.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась победой грузинского бойца удушающим приемом в третьем раунде, который сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе. После этой победы рекорд Двалишвили в профессиональной карьере стал 20-4. У его соперника поражение стало третьим в карьере при 18 победных результатах.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

Ранее российская девушка-боец исключена из UFC после трех поражений.

