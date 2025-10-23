Футбольный арбитр Захаров избил пешехода на переходе в Казани и попал на видео

Появилось видео, на котором футбольный арбитр Игорь Захаров избил пешехода на переходе в Казани. Ролик опубликовал Telegram-канал Stop City Racing — за порядок на дороге.

Захаров не уступил дорогу пешеходу, задел его, а затем нанес несколько ударов по голове. После этого арбитр сел в машину и уехал. Пострадавший вызвал полицию и скорую.

За последние три года Захаров собрал 1,6 тыс. штрафов на своем BMW. На данный момент 13 из них, на сумму 15 тыс. рублей, не оплачены. Водитель получил их за последние 10 дней. Кроме того, Захаров раньше был должен налоговой 430 тыс. рублей.

13 октября 2025 года в московской хоккейной академии «Спартака» был уволен тренер Георгий Мишичев после обнародования видео, где он применяет физическую силу к детям.

Родители других воспитанников уже обратились в правоохранительные органы с требованием проверить тренера на предмет возможных предыдущих нарушений.

Ранее футболист избил судью во время матча.