На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Футбольный арбитр Захаров избил пешехода на переходе в Казани и попал на видео

Избиение пешехода футбольным арбитром Захаровым попало на видео
true
true
true

Появилось видео, на котором футбольный арбитр Игорь Захаров избил пешехода на переходе в Казани. Ролик опубликовал Telegram-канал Stop City Racing — за порядок на дороге.

Захаров не уступил дорогу пешеходу, задел его, а затем нанес несколько ударов по голове. После этого арбитр сел в машину и уехал. Пострадавший вызвал полицию и скорую.

За последние три года Захаров собрал 1,6 тыс. штрафов на своем BMW. На данный момент 13 из них, на сумму 15 тыс. рублей, не оплачены. Водитель получил их за последние 10 дней. Кроме того, Захаров раньше был должен налоговой 430 тыс. рублей.

13 октября 2025 года в московской хоккейной академии «Спартака» был уволен тренер Георгий Мишичев после обнародования видео, где он применяет физическую силу к детям.

Родители других воспитанников уже обратились в правоохранительные органы с требованием проверить тренера на предмет возможных предыдущих нарушений.

Ранее футболист избил судью во время матча.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами