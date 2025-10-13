«Спартак» уволил тренера, избившего ребенка

В московской хоккейной академии «Спартака» уволен тренер Георгий Мишичев после обнародования видео, где он применяет физическую силу к детям. Об этом сообщает издание Mash.

На опубликованных кадрах видно, как тренер сначала эмоционально объясняет что-то 8-летним хоккеистам, а затем наносит удары клюшкой по шлему и спине одного из воспитанников, после чего грубо толкает ребенка на лёд.

«Тренер уволен, перед родителями принесены извинения», — заявили представители академии «Спартака». Они подчеркнули, что подобные методы работы недопустимы и противоречат принципам детско-юношеского спорта.

Родители других воспитанников уже обратились в правоохранительные органы с требованием проверить тренера на предмет возможных предыдущих нарушений. Прежде аналогичные случаи жестокого обращения с юными спортсменами фиксировались в других видах спорта — в 2023 году тренер по фигурному катанию была отстранена от работы за систематические унижения воспитанников.

Школа «Спартак» — одна из лучших в стране. В этом году академия впервые в истории выиграла общий зачёт школ в первенстве Москвы. Чемпионами стали сразу четыре возраста.

Ранее в Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка.