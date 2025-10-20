На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист избил судью во время матча

Футболист Кашперский избил судью во время матча
Кадр из видео/Telegram-канал «Sport Baza»

Футболист команды «Красное знамя» Антон Кашперский избил судью во время матча чемпионата Московской области за право выступать во Второй лиге, передает Sport Baza.

Футболисту не понравилась работа арбитра, в результате чего он напал на судью.

Арбитру матча госпитализация не потребовалась.

В сентябре 2025 года в Москве на перекрестке улиц Летчицы Тарасовой и Георгиевского проспекта между водителем иномарки и автомобиля ВАЗ 2106 произошел конфликт, в результате которого водитель иномарки ударил своего оппонента хоккейной клюшки.

На светофоре водитель «КИА» вышел из машины, открыл водительскую дверь автомобиля «ВАЗ» и, используя малозначительный повод, якобы ненадлежащую манеру вождения, развязал конфликт с находившимся за рулем мужчиной. Также водитель КИА попытался выбить телефон из рук водителя «ВАЗ».

Ранее стали известны подробности о драке во время матча в Латвии из-за русского языка.

