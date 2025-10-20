Футболист избил судью во время матча

Футболист Кашперский избил судью во время матча

Футболист команды «Красное знамя» Антон Кашперский избил судью во время матча чемпионата Московской области за право выступать во Второй лиге, передает Sport Baza.

Футболисту не понравилась работа арбитра, в результате чего он напал на судью.

Арбитру матча госпитализация не потребовалась.

