«Реал» одолел «Ювентус» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл туринский «Ювентус» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Джуд Беллингем с передачи Винисиуса Жуниора на 57-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре Лиги чемпионов «Реал», который выиграл три матча из трех, на выезде сыграет с «Ливерпулем» 4 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени. Туринская команда, для которой это поражение стало первым при двух ничьих, дома примет португальский «Спортинг» в тот же день. Матч также начнется в 23:00 мск.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

