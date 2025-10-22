Реал Мадрид

Каррерас не позволил Консейсау обыграть себя на фланге и выбил мяч за боковую.
Тройная замена в составе «Ювентуса»: полузащитник Локателли и два нападающих — Дэвид и Опенда — вышли вместо Йылдыза, Влаховича и Копмейнерса.
Замена в составе «Реала»: Камавинга вышел вместо Гюлера.
Беллингем очень сильно пробил из-за пределов штрафной, но Ди Грегорио совершил свой седьмой сейв в матче!
Браим нанес еще один удар из пределов штрафной, но Гатти заблокировал мяч!
Опасно! Мбаппе нанес мощнейший удар из пределов штрафной, но Ди Грегорио отбил в сторону — на Браима! Тот попытался сыграть на добивании, но попал во вратаря!
Моментище! «Реал» заработал угловой. Гюлер исполнил подачу на Вальверде, который с лета нанес мощнейший удар по воротам, но Гатти заблокировал мяч. Тот ушел на очередной угловой, из которого мадридцы не извлекли пользы.
Гюлер исполнил финт Зидана, но получил по ногам от Консейсау. Арбитр свистнул фол.
Мбаппе нанес удар низом с линии штрафной, но Ди Грегорио поймал мяч!
Йылдыз нанес дальний удар, но Куртуа уверенно зафиксировал мяч в руках.
Замена в составе «Ювентуса»: нападающий Консейсау вышел вместо хавбека Тюрама-Юльена.
Браим получил желтую карточку за неаккуратный подкат в ноги Тюрама-Юльена.
Тюрам-Юльен завалил Беллингема возле центрального круга. Арбитр свистнул фол.
ГОООООЛ!!! Винисиус проник в штрафную, обыграл двоих соперников и пробил в дальний угол, попав в штангу! Однако Беллингем выскочил из-за спины Ллойда Келли и добил мяч в ворота — 1:0!
Опасно! Йылдыз опасно прострелил вдоль ворот «Реала», но Влахович не смог замкнуть на дальней штанге!
Камбьязо нанес удар с радиуса штрафной, но Куртуа надежно зафиксировал мяч в перчатках!
Беллингем нанес мощный удар с линии штрафной, но попал в Гатти!
Гюлер навесил в штрафную «Ювентуса», и Беллингем пробил головой в дальний угол, но мимо створа!
Винисиус проник в штрафную с левого фланга и нанес удар в ближний угол, но вратарь отбил на угловой. Мадридцы разыграли мяч, и Вальверде нанес удар по воротам, но попал в защитника. Еще один угловой.
Копмейнерс исполнил подачу с углового на дальнюю штангу, и партнер нанес удар головой, но получилось очень слабо. Куртуа забрал мяч в руки.
Моментище! Влахович вышел один на один с Куртуа и нанес удар, но голкипер «Реала» отбил на угловой!
Опасно! Калюлю влетел в штрафную «Реала» и нанес сильный удар, но Милитао заблокировал этот выстрел!
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Реал» владеет мячом, постоянно атакует, зарабатывает огромное количество угловых, но забить пока не может. «Ювентус» грамотно обороняется всей командой. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!
Арбитр компенсировал одну минуту.
Винисиус влетел в штрафную и пробил в ближний угол, но не попал в створ!
Опасно! Мбаппе благодаря красивым финтам обыграл Камбьязо и Йылдыза в штрафной «Ювентуса» и отдал пас под удар Милитао, который нанес мощнейший удар, но чуть выше ворот!
Моментище! Мбаппе нанес очень сильный удар из пределов штрафной, но Ди Грегорио спас «Ювентус» в красивом прыжке!
Браим проник в штрафную «Ювентуса» между двумя соперниками и упал после контакта с Камбьязо, схватившись за лицо. Полузащитник туринцев случайно задел его по голове, но злого умысла там не было. Арбитр не стал назначать пенальти.
Гюлер нанес удар с радиуса штрафной в створ, но не очень сильно. Ди Грегорио поймал мяч в руки.
Гюлер исполнил подачу в центр штрафной, и Тчуамени пробил головой, но выше ворот. Это был уже восьмой угловой «Реала» в матче.
«Реал» заработал очередной угловой. Гюлер подал в центр штрафной, но игрок «Ювентуса» выбил мяч на еще один угловой.
Опасно! Гюлер получил мяч в штрафной «Ювентуса», на замахе заставил защитника упасть на газон и подал на дальнюю штангу, где Браим пробил головой, но не попал в створ!
Беллингем забрался в офсайд и сорвал атаку «Реала».
Гюлер перехватил мяч на левом фланге и прервал атаку «Ювентуса».
Каррерас отобрал мяч у Калюлю, благодаря чему Винисиус разогнал быструю атаку «Реала» по левому флангу, а затем исполнил перевод на противоположный фланг, но там Браим не смог принять сложный мяч.
«Реал» заработал очередной угловой. Гюлер разыграл мяч с Вальверде, а затем исполнил подачу в штрафную, но туринцы вынесли мяч в поле.
Мадридцы разыграли мяч с углового, и Винисиус пробил из-за пределов штрафной, но попал в соперника.
Моментище! Вальверде прострелил с углового в штрафную, Тчуамени принял мяч и мощно пробил по воротам, но попал в Калюлю! Будет еще один угловой.
Момент! Браим нанес удар с острого угла, но Ди Грегорио отбил на угловой!
Гюлер подал с углового во вратарскую, но Влахович вынес мяч головой в поле.
Мбапе нанес удар из пределов штрафной, но попал в Гатти! Мяч ушел на угловой.
Каррерас отдал пас на Мбаппе вблизи штрафной «Ювентуса», но там оказались сразу три игрока соперника, которые перехватили мяч.
Гюлер навесил с углового во вратарскую, и Тчуамени пробил головой, но выше ворот!
Браим заработал угловой. Гюлер исполнил подачу на дальнюю штангу, но игрок «Ювентуса» выбил мяч на очередной угловой.
«Реал» владеет мячом возле чужой штрафной и пытается проникнуть внутрь.
Опасно! Гюлер подал на линию вратарской, и Тчуамени пробил головой в упор, но прямо в руки вратарю Ди Грегорио!
Вальверде прострелил на ближнюю штангу, но защитник вынес мяч на угловой!
Момент! Гатти нанес мощнейший удар низом, но Куртуа отбил мяч в сторону, а затем зафиксировал его в перчатках!
Влахович красиво отдал пас пяткой в штрафную «Реала» — на ход Маккенни, но тот забрался в офсайд.
Йылдыз исполнил подачу на ближнюю штангу, но защитник «Реала» вынес мяч в поле.
Опасно! Маккенни нанес плотный удар низом в дальний угол, но Куртуа отбил мяч на угловой!
Калюлю подал в штрафную «Реала», но Асенсио выбил мяч головой в поле.
Тчуамени нанес мощный удар с радиуса штрафной, но соперник заблокировал этот выстрел.
«Ювентус» убежал в быструю атаку, и Калюлю прострелил в центр штрафной «Реала», но Асенсио прервал эту передачу.
Тюрам-Юльен промчался по левому флангу и отдал пас Влаховичу, но тот толкнул Милитао и нарушил правила в атаке.
Маккенни ввел мяч из аута прямо в штрафную «Реала», но его партнер совершил фол в атаке.
Матч начался!
«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Келли, Копмейнерс, Влахович, Йылдыз, Калюлю, Тюрам-Юльен, Маккенни, Ругани, Камбьязо.
«Реал»: Куртуа, Асенсио, Милитао, Каррерас, Вальверде, Тчуамени, Гюлер, Беллингем, Винисиус, Мбаппе, Браим.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Реал» сыграет против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.