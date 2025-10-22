«Мешает мне жить»: фигуристке Медведевой предстоит серьезная операция

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем шоу на YouTube-канале рассказала, что ей предстоит серьезная операция на обе ноги.

«В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе ноги, стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать», — поделилась она.

Фигуристка отметила, что подобная проблема у нее была с рождения, однако спорт и постоянные нагрузки усугубили ситуацию.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Она ведет свое шоу на YouTube «БеС комментариев».

Ранее американский фигурист признался, что скучает по Медведевой и думает о ней.