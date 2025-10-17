Американский фигурист признался, что скучает по Медведевой и думает о ней

Американский фигурист Джейсон Браун признался, что очень скучает по россиянке Евгении Медведевой, передает Sport24.

«Очень по ней скучаю. В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине. Когда приехал в Казахстан, мне сказали, что год назад Евгения выступала там с показательным номером. Я невероятно расстроился», — сказал Браун.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

