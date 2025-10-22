Российских фигуристов могут вернуть на международную арену

Международный союз конькобежцев (ISU) может вернуть российских и белорусских фигуристов на турниры под своей эгидой в сезоне-2026/27. Об этом сообщает РИА Новости.

ISU рассматривает возможность допуска спортсменов из обеих стран в нейтральном статусе как на юниорских, так и на взрослых соревнованиях. В организации оказались удовлетворены итогами квалификационного турнира зимних Олимпийских игр — 2026 в Пекине, где российские и белорусские фигуристы выступили под нейтральным флагом.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам, отстраненным от международных турниров с весны 2022 года, принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

