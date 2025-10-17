На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский фигурист поразился технике россиян

Фигурист Браун: поражен, как россияне продвигают технику вперед
Global Look Press

Американский фигурист Джейсон Браун поразился тем, как российские спортсмены продвигают технику вперед, передает Sport24.

«Я поражен тем, как эти спортсмены продвигают технику вперед. Петр Гуменник зашел на пять квадов — я бы хотел сделать один. Мне нравится, что наш вид спорта настолько разный», — сказал Браун.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее Гуменник рассказал, были ли иностранцы рады видеть его в отборе на Олимпиаду.

