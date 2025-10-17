Американский фигурист поразился технике россиян

Американский фигурист Джейсон Браун поразился тем, как российские спортсмены продвигают технику вперед, передает Sport24.

«Я поражен тем, как эти спортсмены продвигают технику вперед. Петр Гуменник зашел на пять квадов — я бы хотел сделать один. Мне нравится, что наш вид спорта настолько разный», — сказал Браун.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

