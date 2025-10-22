На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле разочарованы недопуском российских лыжников на Олимпиаду

Песков: в Кремле разочарованы запретом FIS на участие лыжников из России в ОИ
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Кремле разочарованы решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), запретившей участие российских и белорусских спортсменов в отборочных турнирах к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, подобные запреты утверждает отдельная федерация, и «российская сторона разочарована в связи с тем, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение».

В данной ситуации, по мнению Пескова, стоит продолжать работу по отстаиванию интересов российских спортсменов.

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ранее заявил, что FIS решила не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под давлением Украины. Депутат полагает, что «грубые вмешательства» Норвегии, Финляндии и спортивных функционеров под руководством украинской федерации повлияли на это решение.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

Ранее норвежские лыжники задумались о бойкоте в случае допуска россиян.

