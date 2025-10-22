На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД назвали виновников недопуска российских лыжников к участию в соревнованиях

Депутат Свищев: FIS приняла решение о недопуске россиян под давлением Украины
Александр Вильф/РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) решила не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под давлением Украины. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Он рассказал, что «грубые вмешательства» Норвегии, Финляндии и спортивных функционеров под руководством украинской федерации повлияли на это решение.

«Я считаю, что оно незаконное, неспортивное и негативно сказывается на развитии спорта. Это только ущемляет права профессиональных ребят-спортсменов. Очень странно, не знаю, как они оправдают свое решение», — сказал парламентарий.

21 октября президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг положительно восприняла новость, что FIS не допустила россиян до международных соревнований. Она назвала это «победой для всех, кто дистанцирует себя от действий России».

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо также поддержал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, заявив, что россиян нельзя допускать, пока боевые действия на Украине продолжаются.

Ранее норвежские лыжники задумались о бойкоте в случае допуска россиян.

