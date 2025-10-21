На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Норвежские лыжники задумались о бойкоте в случае допуска россиян

Норвежские лыжники пригрозили бойкотом в случае допуска россиян
Jonathan Ernst/Reuters

Норвежская сборная по лыжным гонкам рассматривает возможность бойкота международных соревнований в случае возвращения на них российских спортсменов. Об этом сообщает норвежское новостное агентство NTB.

Главный тренер норвежской команды Эйрик Мюр Носсум выразил мнение, что Россия использует спорт в качестве инструмента пропаганды, и бойкот может стать мерой противодействия. Олимпийский чемпион Эрик Валнес, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на свою аполитичность, считает преждевременным возвращение российских лыжников на международную арену в условиях действующих санкций и продолжающегося конфликта.

18 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) обратилась к национальным лыжным федерациям с письмом, в котором представила аргументы в пользу возвращения белорусских и российских спортсменов на международные соревнования. FIS сообщила о планах сохранить результаты голосования по этому вопросу в тайне.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции против россиян.

Ранее в Норвегии выразили уверенность в допуске российских лыжников на Олимпиаду-2026.

