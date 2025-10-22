«Вся моя плеяда уже ушла, а я держусь»: Симонян о своем долголетии

99-летний Симонян о своем долголетии: вся моя плеяда уже ушла, а я держусь

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, лучший бомбардир в истории «Спартака», признался, что не знает точной причины своего долголетия. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

12 октября бывший футболист отпраздновал 99-летие.

«Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только «Спартак», но и вообще всех — уже ушла «туда», а я пока что держусь!» — заявил Симонян.

Накануне своего 99-летия спортсмен получил государственную награду. 10 октября президент России Владимир Путин присвоил бывшему футболисту звание Героя Труда России. Симонян удостоен этого звания за особые заслуги перед государством, а также большой вклад в развитие и популяризацию российского футбола.

За свою карьеру Никита Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака», забив 160 мячей за красно-белых, что до сих пор является клубным рекордом. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом, завершив профессиональную карьеру в 1959 году.

