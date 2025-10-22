На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России сыграют два московских клуба

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России
В четвертьфинале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Фонбет Кубка России по футболу сыграют между собой московские клубы «Спартак» и «Локомотив». Об этом сообщает официальный Telegram-канал турнира.

Оба матча столичного дерби состоятся в ноябре. Точные даты их проведения будут объявлены дополнительно. В Telegram-канале назвали предстоящий плей-офф «настоящей зарубой».

21 октября московский «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче заключительного тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1. В турнирной таблице группы «Спартак» занял первое место, набрав 13 очков. «Динамо» заняло второе место, отстав от «Спартака» по дополнительным показателям.

20 октября главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА заявил, что ключевым фактором победы стала дисциплина.

Ранее бывший президент «Локомотива» рассказал, когда закончится беспроигрышная серия клуба.

