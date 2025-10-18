FIS провела специальный опрос по поводу допуска российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) направила письмо национальным лыжным федерациям с опросом о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. Об этом сообщает NRK.

По информации издания, в тексте перечислены причины, которые позволяют российским спортсменам вновь выступать на международных стартах.

«Ни один спортсмен не может сам решать, где ему родиться. Уделяя особое внимание этому, мы должны поддерживать всех спортсменов и следить за тем, чтобы они не использовались в качестве орудия в политической игре», — указано в письме.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее появилась информация, что Финляндия отказывается пускать российских лыжников даже при решении FIS.