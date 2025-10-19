В Норвегии уверены в допуске российских лыжников на Олимпиаду — 2026

Российские лыжники получат разрешение на участие в зимних Олимпийских играх — 2026 на ближайшем заседании исполкома Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.

«Хотя на последнем заседании совета FIS в сентябре большинство все еще было против этого, президент организации Элиаш и его люди упорно трудились, чтобы изменить результат. Их последним действием стало довольно неожиданное письмо всем государствам-членам с конфиденциальным опросом на тему участия России и Белоруссии», — отметил он.

18 октября стало известно, что FIS направила письмо национальным лыжным федерациям с опросом о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее появилась информация, что Финляндия отказывается пускать российских лыжников даже при решении FIS.