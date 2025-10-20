На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
IBSF рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям

Исполком IBSF 21 октября рассмотрит вопрос возвращения россиян на соревнования
Федерация бобслея и скелетона России

Исполнительный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на заседании 21 октября рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Решение исполкома IBSF следует за вердиктом апелляционного трибунала организации, который признал незаконным решение конгресса IBSF от 12 сентября о сохранении запрета на участие российских бобслеистов и скелетонистов в соревнованиях в сезоне-2025/26.

«Завтра будет исполком IBSF. Там будет принято решение касательно решения трибунала. Они будут решать, каким образом что делать. Будут смотреть, какие критерии выставлять, какие документы нам подавать», — заявил Пегов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее легенда бобслея призвал не спешить радоваться признанию отстранения россиян незаконным.

Олимпиада 2026
