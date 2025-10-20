Апелляционный суд признал незаконным отстранение россиян от соревнований

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия спортсменов из России в международных соревнованиях. Об этом рассказал Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным турнирам. В том числе для квалификации на Игры 2026 года», — написал Дегтярев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее стало известно, как Украина препятствовала допуску России на ОИ-2026.