Карпин заявил, что недоволен судейством в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского »Динамо» Валерий Карпин после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что недоволен трактовкой судейских решений в отношении обеих команд. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По мне этого пенальти не было, но смысла говорить об этом я не вижу вообще. Когда в игре ЦСКА и «Локомотива» Воробьев врезался в соперника и поставили пенальти, я вообще зарекся говорить об этом. Когда травмированный Миранчук лежит на газоне и свистка нет, этим больше недоволен. Или свисти все такие моменты у каждой команды, или не свисти совсем. Разной трактовкой эпизодов недоволен», — заявил Карпин.

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в «Локомотиве» назвали ключевой фактор победы над ЦСКА.