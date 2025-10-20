На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Локомотиве» назвали ключевой фактор победы над ЦСКА

Тренер «Локомотива» Галактионов назвал дисциплину фактором победы над ЦСКА
Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что ключевым фактором победы стала дисциплина. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В определенных зонах и фазах игры команда сыграла очень компактно, мы старались дисциплинированно прессинговать и оставлять соперника без мяча. За счет этого и наших разящих атак мы сегодня смогли добиться положительного результата. Ребята стараются делать все на максимум. У нас есть цель и задача, она общая и для игроков, и для тренерского штаба, мы к ней идем», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее в ЦСКА рассказали об ошибке вратаря в матче с «Локомотивом».

