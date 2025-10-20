В «Локомотиве» назвали ключевой фактор победы над ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что ключевым фактором победы стала дисциплина. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В определенных зонах и фазах игры команда сыграла очень компактно, мы старались дисциплинированно прессинговать и оставлять соперника без мяча. За счет этого и наших разящих атак мы сегодня смогли добиться положительного результата. Ребята стараются делать все на максимум. У нас есть цель и задача, она общая и для игроков, и для тренерского штаба, мы к ней идем», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

