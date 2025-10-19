Спорт
Карпин против Черчесова: «Динамо» против «Ахмата». LIVE
Владимир Песня/Владимир Федоренко/РИА «Новости»
В заключительном матче 12-го тура РПЛ «Динамо» в Москве принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Российская Премьер-лига. 12-й тур
Матч не начался
19 октября 19:30
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче 12-го тура РПЛ «Динамо» в Москве принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.