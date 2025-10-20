На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦСКА рассказали об ошибке вратаря в матче с «Локомотивом»

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что вратарю Торопу нужно набираться опыта
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что ошибка голкипера Владислава Торопа при втором пропущенном мяче в исполнении Дмитрия Воробьева не стала решающей. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Торопу надо учиться. Сегодня мы все допустили ошибки, и нам всем нужно учиться на них, делать выводы. Слава должен продолжать играть, у него есть класс, а опыт в супермаркете не продается. Будут хорошие матчи, будут плохие, так что нужно сохранять спокойствие и продолжать работать», — заявил Челестини.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее в ЦСКА рассказали, что отличило матч с «Локомотивом» от дерби со «Спартаком».

