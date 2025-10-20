В ЦСКА рассказали об ошибке вратаря в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что ошибка голкипера Владислава Торопа при втором пропущенном мяче в исполнении Дмитрия Воробьева не стала решающей. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Торопу надо учиться. Сегодня мы все допустили ошибки, и нам всем нужно учиться на них, делать выводы. Слава должен продолжать играть, у него есть класс, а опыт в супермаркете не продается. Будут хорошие матчи, будут плохие, так что нужно сохранять спокойствие и продолжать работать», — заявил Челестини.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

