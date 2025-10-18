Спорт
Победитель станет первым: «Локомотив» против ЦСКА. LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В центральном матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» в Черкизове на стадионе «РЖД Арен» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Российская Премьер-лига. 12-й тур
Матч не начался
18 октября 19:45
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия
19:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» в Черкизове принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.