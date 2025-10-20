В ЦСКА рассказали, что отличило матч с «Локомотивом» от дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что его команда очень плохо начала встречу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«После 18 минут в матче со «Спартаком» счет был 3:0. После 18 минут с «Локомотивом» мне не кажется, что мы проявили себя так же. Если мы не будем все вместе играть в один и тот же футбол — в обороне, в атаке, в переходах, будет происходить вот такое. Мы должны играть все вместе и верить в то, что делаем. Помните, что случилось после 3:0 в матче со «Спартаком»? Жедсон подозвал к себе игроков и обнял партнеров — в этот момент я что-то почувствовал. Мы должны научиться тому же. Мы не были в голове готовы к этому матчу на 100%, как были готовы в дерби со «Спартаком». Мы пробовали играть в свой футбол, но в голове не были уверены в себе», — заявил Челестини.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

