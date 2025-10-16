Финляндия отказывается пускать российских лыжников даже при решении FIS

В Финляндии заявили, что россияне не выступят на КМ в Руке в случае допуска

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские лыжники не будут допущены на турнире в стране, даже если решение о возвращении атлетов примет Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ее слова приводит Helsingin Sanomat.

Коркатти подчеркнула, что атлеты из России не смогут выступить на этапе Кубка мира в Руке из-за запрета на их въезд в страну.

«Россиянам нечего делать в Руке», — добавила она.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Этап Кубка мира в финском городе Рука пройдет с 28 по 30 ноября.

