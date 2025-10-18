Футболист «Спартака»: не слышал про Пушкина, но знаю Путина

Игрок «Спартака» Ву: не слышал про Пушкина, но знаю Путина

Камерунский защитник московского «Спартака» Кристофер Ву рассказал, что каждый день изучает русский язык, передает Sport24.

«Я каждый день изучаю с репетитором русским язык. Слышал ли я про Пушкина? Нет, зато знаю Путина. Каждый его знает», — сказал Ву.

18 октября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее футболист «Спартака» признался, что не знает легенду клуб.