Футболист «Спартака» Ву признался, что не знает, кто такой Никита Симонян

Защитник «Спартака» Кристофер Ву признался, что не знает, кто такой Никита Симонян, передает «Чемпионат».

«К сожалению, я не знаю, кто это. Жаль, что не удалось выиграть. Но лучший бомбардир должен знать, что не всегда удается выигрывать», — сказал Ву.

99-летний Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». Он провел за клуб 243 матча, забив 159 мячей.

18 октября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

