На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Акрон» Дзюбы одержал вторую победу в сезоне РПЛ

«Акрон» со счетом 1:0 обыграл «Пари НН» в 12-м туре чемпионата России
true
true
true
close
ФК «Акрон» Тольятти

Тольяттинский «Акрон» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Стефан Лончар, который отличился на 71-й минуте с передачи Ифета Джаковаца. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел на поле с первых минут игры, однако отметиться результативными действиями не сумел.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

В турнирной таблице национального первенства «Акрон» расположился на 12-й позиции, набрав 11 баллов после этой победы, ставший второй в сезоне. «Пари НН» — аутсайдер лиги, команда располагается на предпоследнем месте, имея в активе шесть очков. Лидерство в РПЛ у московского ЦСКА, который за 11 туров набрал 24 балла.

В следующем матче РПЛ «Акрон» на своем стадионе примет московский «Локомотив» 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Нижегородский клуб в тот же день на своем поле примет калининградскую «Балтику», старт матча — 15:15 мск.

Ранее стали известны составы «Спартака» и «Ростова» на матч РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами