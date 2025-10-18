«Акрон» Дзюбы одержал вторую победу в сезоне РПЛ

Тольяттинский «Акрон» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Стефан Лончар, который отличился на 71-й минуте с передачи Ифета Джаковаца. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел на поле с первых минут игры, однако отметиться результативными действиями не сумел.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

В турнирной таблице национального первенства «Акрон» расположился на 12-й позиции, набрав 11 баллов после этой победы, ставший второй в сезоне. «Пари НН» — аутсайдер лиги, команда располагается на предпоследнем месте, имея в активе шесть очков. Лидерство в РПЛ у московского ЦСКА, который за 11 туров набрал 24 балла.

В следующем матче РПЛ «Акрон» на своем стадионе примет московский «Локомотив» 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Нижегородский клуб в тот же день на своем поле примет калининградскую «Балтику», старт матча — 15:15 мск.

