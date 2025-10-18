На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны составы «Спартака» и «Ростова» на матч РПЛ

«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский «Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Джику, Бабич, Денисов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

Встреча, которая состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена», начнется в 15:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Евгений Кукуляк.

После 11 туров национального первенства «Спартак» под руководством Деяна Станковича, который все еще отбывает месячную дисквалификацию, набрал 18 очков и расположился на шестой строчке. В активе ростовской команды 13 очков, клуб идет на десятой строчке турнирной таблицы. Лидерство в РПЛ у московского ЦСКА, который за 11 туров набрал 24 балла.

В следующем туре «Спартак» 25 октября сразится с «Оренбургом», начало матча — 18:00 по московскому времени. «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо» в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее «Спартаку» предсказали легкую победу над «Ростовом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами