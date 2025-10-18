Стали известны составы «Спартака» и «Ростова» на матч РПЛ

Московский «Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Джику, Бабич, Денисов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

Встреча, которая состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена», начнется в 15:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Евгений Кукуляк.

После 11 туров национального первенства «Спартак» под руководством Деяна Станковича, который все еще отбывает месячную дисквалификацию, набрал 18 очков и расположился на шестой строчке. В активе ростовской команды 13 очков, клуб идет на десятой строчке турнирной таблицы. Лидерство в РПЛ у московского ЦСКА, который за 11 туров набрал 24 балла.

В следующем туре «Спартак» 25 октября сразится с «Оренбургом», начало матча — 18:00 по московскому времени. «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо» в тот же день, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее «Спартаку» предсказали легкую победу над «Ростовом».