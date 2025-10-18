Спорт
Дзюба борется за выживание: «Акрон» против «Пари НН». LIVE
В стартовом матче 12-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 12-й тур
Матч не начался
18 октября 13:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Совкомбанк Арена», Нижний Новгород, Россия
12:55
«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Бистрович, Джаковац, Хосонов, Дзюба.
12:50
«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Пигас, Смелов, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Олусегун.
12:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 12-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.