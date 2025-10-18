Пари Нижний Новгород

ФСБ рассекретила новые данные о преступлениях фашистов 12:00

В Запорожской области ликвидировали иностранных операторов БПЛА 11:59

Инженерный успех: как HUAWEI интегрировала два телеобъектива в один модуль 17.10.2025, 14:56

В Раде заявили о недовольстве в офисе Зеленского встречей с Трампом 11:58

В США указали на обстоятельства завершения встречи Зеленского и Трампа 11:52

ВС РФ ударили по складу и подразделению элитной разведки МО Украины... 11:52

Адвокат рассказала, когда суд может учесть мнение ребенка при разводе родителей 11:51

«Игрок мирового класса»: в НХЛ рассказали о значимости Овечкина 11:50

Mash: отсрочка повышения утильсбора будет действовать на машины, купленные до 12... 11:47