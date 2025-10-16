Дегтярев: решение CAS по теннисистам из России является прецедентом

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Федерации настольного тенниса России (ФНТР) станет прецедентом и базисом для других федераций, передает «Матч ТВ».

Дегтярев заявил, что CAS указал, что это решение не имеет прецедентного характера, но это не так. Также Дегятрев отметил, что это является прецедентом и базисом для остальных федераций.

В 2022 году ETTU отстранил российских и белорусских спортсменов после начала СВО. CAS признал, что это решение носило дискриминационный характер. CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

Ранее жалоба Израиля на недопуск гимнастов до чемпионата мира была отклонена.