Жалоба Израиля на недопуск гимнастов до чемпионата мира отклонена

CAS отклонил две апелляции Израиля на недопуск гимнастов до ЧМ в Индонезии
РИА «Новости»

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил две апелляции Федерации гимнастики Израиля (IGF) на решение о недопуске гимнастов национальной команды до чемпионата мира — 2025 в Индонезии. Информация об этом появилась на официальном сайте CAS.

Изначально израильская команда входила в число сборных, зарегистрированных для выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике в 2025 году. В июле 2025 года IGF заявила, что индонезийская сторона предоставила заверения о допуске спортсменов из Израиля в Индонезию.

Однако правительство Индонезии приняло решение отказать в выдаче виз израильской делегации, которая из-за этого не сможет прибыть на мировое первенство. После этого израильская сторона подала две апелляции в CAS, которые и были отклонены.

Проведение мирового первенства состоится с 21 по 27 октября в Джакарте. В сборной Израиля назвали опасным прецедентом недопуск на мировое первенство.

Ранее в Израиле ответили на призывы к отстранению от международных турниров.

