CAS впервые признал отстранение российских спортсменов дискриминацией

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU). Об этом проинформировала юридическая компания SILA International Lawyers в своем Telegram-канале.

В 2022 году ETTU отстранил российских и белорусских спортсменов после начала специальной военной операции России на Украине. CAS признал, что это решение носило дискриминационный характер. Суд постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в Конституции ETTU, так и в олимпийской хартии.

При этом в заключении отмечено, что подобные выводы распространяются только на настольный теннис.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в Финляндии заявили, что россияне не выступят на Кубке мира в Руке в случае допуска.