«Мы видим крах некогда великой команды»: Губерниев о ситуации в «Торпедо»

Комментатор Губерниев о «Торпедо»: мы видим крах некогда великой команды
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался, используя яркую метафору, о текущем положении московского «Торпедо» после череды тренерских изменений. Его слова приводит «Чемпионат».

«Самолет с гордой надписью «Торпедо» вышел на закритические углы атаки, попал в плоский штопор и листочком приближается к земле», — заявил Губерниев. Он добавил, что наблюдает «крах некогда великой команды», и эта ситуация вызывает уже не смех, а грусть.

Критика прозвучала на фоне очередной смены тренера. За текущий сезон с «Торпедо» успели поработать четыре наставника. Дмитрия Парфенова, с которым команда провела пять матчей, сменил вернувшийся в клуб Олег Кононов, прежде уже возглавлявший клуб двумя месяцами ранее.

После 14 туров Первой лиги «Торпедо» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Команда продолжает выступление в Кубке России, где 16 октября сыграет с московским «Велесом».

Ранее «Торпедо» вернул на пост главного тренера, уволенного два месяца назад.

Футбол. Чемпионат России
