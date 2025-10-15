На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Торпедо» вернулся тренер, уволенный два месяца назад

В «Торпедо» вернулся на пост тренера Кононов, уволенный два месяца назад
РИА «Новости»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о возвращении Олега Кононова на должность главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кононов возглавит команду перед матчем 1/16 финала Пути регионов Кубка России против московского «Велеса», который состоится 16 октября. Это назначение стало для тренера вторым в текущем сезоне — ранее он был уволен 15 августа после работы с командой в течение первых трёх туров Первой лиги.

За текущий сезон с «Торпедо» успели поработать четыре тренера. Под руководством Дмитрия Парфенова команда провела пять матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

Во вторник клуб объявил об уходе всего менеджмента: генерального директора Игоря Резвухина, советника президента Дениса Маслова и руководителя аналитического отдела Максима Ляпина.

После 14 туров Первой лиги «Торпедо» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Команда продолжает выступление в Кубке России, где 16 октября сыграет с московским «Велесом».

Ранее «Торпедо» расторг контракт с главным тренером через месяц после назначения.

Футбол. Чемпионат России
