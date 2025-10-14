На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спасение»: в Норвегии ждут вратаря, отказавшегося играть за Россию

Журналист Сальтведт назвал российского вратаря Хайкина спасением для Норвегии
Reuters

Вратарь норвежского футбольного клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин стабилизировался и показывает невероятную игру. Об этом заявил обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт в комментарии РИА Новости.

«Никто не скажет этого вслух, пока он не получит норвежское гражданство, но Хайкин рассматривается как потенциальное спасение для Норвегии на позиции вратаря. Хотя у Норвегии есть фантастические нападающие, глубина состава в обороне и среди вратарей не так велика», — заявил он.

Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании и намерен выступать за сборную Норвегии. Ранее футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Но на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Ранее сменившего спортивное гражданство вратаря призвали забыть.

Летние виды спорта
