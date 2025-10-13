«Он что, Яшин или Маслаченко»: сменившего спортивное гражданство вратаря призвали забыть

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина отказаться от футбольного гражданства России, заявив, что тот никогда не отличался особым футбольным талантом.

«Ему 30 лет сейчас, особо его в матчах я не наблюдал. Он давно играет уже в этой Норвегии, у него семья. Что вы, почему-то забеспокоились? Что, из сборной ушел талант как Яшин? Или Маслаченко? Подумаешь, какое дело? Да у нас полно вратарей, причем очень качественных. У нас советская еще вратарская школа. Так что в этом плане мы не бедные. И нечего о нем даже говорить. Ради бога, пусть играет. Уже прожужжали все уши. Ах, какой он выдающийся вратарь. Был бы выдающимся — получил бы «Золотой мяч», — сказал Пономарев.

30-летний россиянин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии. В нынешнем сезоне он провел за команду 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Семь игр он сыграл на ноль.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

