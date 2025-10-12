Татьяна Тарасова поддержала инициативу Италии об олимпийском перемирии

Тарасова: на время Олимпиады приостановить все конфликты в мире

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала инициативу министра иностранных дел Италии Антонио Таяни об объявлении олимпийского перемирия на время зимних Игр-2026. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Олимпийское перемирие было всегда! Выступала за нее, чтобы на время Олимпиады хотя бы приостановить все конфликты в мире, чтобы могли принять участие все», — заявила Тарасова. Инициатива была предложена Италией 7 октября и уже получила поддержку Украины.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Заявление Тарасовой прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено 21 октября.

