В Израиле назвали опасным прецедентом недопуск сборной на ЧМ по спортивной гимнастике

В сборной Израиля назвали опасным прецедентом недопуск на ЧМ по гимнастике
Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Израильская федерация гимнастики намерена оспорить недопуск спортсменов на чемпионат мира 2025 года, который пройдет в Индонезии. Об этом сообщает Davar1.

Правительство Индонезии приняло решение отказать в видаче виз израильской делегации, которая из-за этого не сможет прибыть на мировое первенство. Его проведение состоится с 21 по 27 октября в Джакарте.

«Речь идет о переходе красной линии, это нелепое и слабое решение, которое создает опасный прецедент отстранения израильских спортсменов в настоящем и будущем. Мы не смиримся с этим и будем бороться всеми возможными способами», — заявили в организации.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее флаг Израиля сожгли перед матчем отбора ЧМ-2026 в Норвегии.

