Экс вторая ракетка мира стала продюсером сериала с Данилой Козловским

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как стала линейным продюсером сериала «Игра на вылет» с Данилой Козловским в главной роли.

«Я развиваюсь в нетипичных для теннисистки областях — это и работа в качестве спортивного менеджера с хоккеистами, и линейное продюсирование сериала, и роль ведущей. Я упорно трудилась, получала образование в ведущих учебных заведениях, совершенствовалась и как специалист, и как личность. Как следствие, такие возможности начали появляться в моей жизни», — сказала Пивоварова.

Теннисистка призналась, что работа в кинематографе стала для нее настоящим вызовом.

«Кинематограф для меня — это совершенно новое и чрезвычайно увлекательное направление. Меня приводят в восторг люди, которые окружают меня здесь. Я постоянно черпаю вдохновение из их креативности — чего стоит одна лишь совместная работа с Козловским и Полиной Гухман!

Я уже поняла, что в киноиндустрии необходимо работать в сумасшедшем темпе, при этом всегда оставаться вовлеченной в процесс и предлагать новые идеи. Меня изумляет продуктивность актеров и всей съемочной команды», — призналась Пивоварова.

Wink уже объявил о начале съемок сериала «Игра на вылет».

Ранее Медведев победил американца в Шанхае, несмотря на судороги.