Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Медведев обыграл Тьена и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Geoff Burke/Imagn Images/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала на турнире серии АТР-1000 в Шанхае.

В матче 1/8 финала 18-я ракетка мира оказался сильнее представителя США Лернера Тьена. Игра продлилась 2 часа 52 минуты и завершилась в трех сетах — 7:6, 6:7, 6:4. По ходу встречи победитель US Open-2021 10 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с Алексом де Минором из Австралии.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после поражения в Ухане.

