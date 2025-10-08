Норвежская лыжница выступила против возвращения россиян в международный спорт

Двукратная чемпионка мира Венг: я не хочу соревноваться с россиянами

Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг публично высказалась против возможного допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Ее слова приводит издание ABC Nyheter.

Ее заявление прозвучало в период активного обсуждения этого вопроса Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

«Странно и неправильно менять мнение, пока конфликт продолжается на том же уровне. У нас нулевая толерантность к этой истории, и я не хочу пока соревноваться с ними», — заявила спортсменка.

Ранее аналогичную позицию выражали и другие известные спортсмены, включая шведскую лыжницу Линн Сван и норвежца Йоханнеса Клэбо.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.

