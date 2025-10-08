На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские пловцы не примут участие в Кубке мира-2025

ФВВСР объяснила отказ от участия в Кубке мира-2025 проблемами с логистикой
Александр Вильф/РИА Новости

Федерация водных видов спорта России заявила, что сборная России по плаванию пропустит этапы Кубка мира 2025 года, которые пройдут в октябре в Северной Америке. Сообщает издание «Матч ТВ».

Такое решение связано с логистическими и организационными сложностями.

Соревнования должны были состояться в американских городах Кармел (10-12 октября) и Уэстмонт (17-19 октября), а также в канадском Торонто (23-25 октября). В федерации подчеркнули, что все спортсмены продолжают подготовку к чемпионату России и другим стартам, запланированным на конец года.

Отсутствие российских пловцов на Кубке мира продолжает тенденцию их ограниченного участия в международных соревнованиях. В текущем сезоне сборная России уже пропустила несколько турниров под эгидой Международной федерация водных видов спорта (World Aquatics). При этом отечественные пловцы сохраняют активный календарь внутренних соревнований, включая предстоящий чемпионат страны.

Ранее в Бразилии исключили возможность товарищеского матча с Россией в 2026 году.

