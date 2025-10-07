Адам Кадыров открыл в Чечне спорткомплекс имени себя

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, открыл в республике спорткомплекс имени себя. Видео с открытием спорткомплекса опубликовал в своем Telegram-канале глава администрации Надтеречного района Хамзат Хасанов.

В ролике показано, как выглядят новые спортивные залы комплекса.

Хасанов рассказал, что на праздничной церемонии присутствовали министр по делам молодежи Чечни Рамзан Висмурадов и основатель проекта, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев.

Хасанов заявил, что спорткомплекс оснащен по последнему слову техники.

«Планируется, что он станет не только центром подготовки нового поколения чемпионов, но и главной площадкой для физического развития и досуга молодежи всего района», — добавил Хасанов.

Споркомплекс носит название «Dustum». Это слово является позывным Адама Кадырова. По словам Рамзана Кадырова, в юности ему тоже присвоили этот позывной. «Дустум» в переводе значит «друзья».

Ранеее сына Кадырова вызвали на боксерский поединок.